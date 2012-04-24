Барселона - Челсі: на кого ставлять букмекери

На думку букмекерів, іспанська «Барселона» є фаворитом в сьогоднішньому матчі Ліги чемпіонів, незважаючи на поразку від «Челсі» (0:1) у першому матчі 1/2 фіналу. Про це пише sports.ru.

Впливова контора William Hill пропонує на вихід «Барселони» у фінал ЛЧ коефіцієнт 1,40, Bwin – 1,42, а BetCity – 1, 47. Відповідно, на вихід лондонців William Hill виставив коефіцієнт 2,75, Bwin – 2,80, BetCity – 2,70.

Нагадаємо, що поєдинок відбудеться сьогодні в Барселоні, його початок – о 21.45 за київським часу. Трансляція – на телеканалі 1+1.