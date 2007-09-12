Букмекери не вірять у перемогу збірної Росії

Ні російські, ні англійські букмекери не вірять у вдалий для збірної Росії результат зустрічі відбіркового раунду Євро-2008 проти збірної Англії на Вемблі.

Велика російська букмекерська контора «Марафон» дає на перемогу збірної Англії коефіцієнт 1.45, на нічию 3.95, а на перемогу Росії 6.7.

Найбільша європейська контора «William Hill» менш категорична, але також віддає перемогу збірній Англії з коефіцієнтом 1.85. На нічийний результат коефіцієнт також нижче, ніж у російських букмекерів – 2.3. При ставці ж на перемогу Росії можливий виграш у 5 разів перевищуватиме поставлену суму.

СовСпорт