Шовковський може залишитися за бортом Євро-2012

08:20, 24 квітня 2012
Спорт
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Участь воротаря збірної України в Євро-2012 залежить від вердикту зарубіжних лікарів.

Олександр Шовковський парирує м`яч під час матчу Ліги Європи УЄФА з футболу між командами «Динамо» і «Манчестер Сіті»

Воротар київського «Динамо» Олександр Шовковський, який одержав пошкодження плеча в матчі 28-го туру української Прем'єр-ліги з луцькою «Волинню», не зможе взяти участь у матчах першості, що залишилися.

За підсумками проведених голкіперові медичних обстежень було ухвалено рішення відправити Шовковського до однієї із зарубіжних клінік, де місцеві лікарі винесуть свій вердикт щодо доцільності проведення воротареві операції.

У випадку, якщо лікарі вирішать обійтися без оперативного втручання, Шовковський матиме всі шанси відновитися до початку Євро-2012, але пропустить поєдинки «Динамо», що залишилися в нинішньому чемпіонаті України. Проте можлива операція точно залишить футболіста за бортом європейської першості.

Динамо Киев от Шурика

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