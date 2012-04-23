УЄФА доставить квитки Євро-2012 рекомендованим листом

Відправлення квитків на матчі Євро-2012 на адреси вболівальників УЄФА планує реалізовувати в кілька етапів. При цьому футбольний союз запевняє, що механізм доставки відпрацьований як годинник – і квитки в будь якому випадку дійдуть до адресата. Про це заявив на прес-конференції в Києві операційний директор УЄФА Мартін Каллен, повідомляє Інформаційний центр Україна-2012.

Розповідаючи про нюанси отримання квитків рекомендованим листом, футбольний чиновник зауважив: «Рекомендований лист буде доставлено за вказаною домашньою адресою, адресат, вказаний у заявці має розписатись за отримання пакету особисто. Якщо станеться так, що потрібна людина буде не на місці – поштар прийде ще раз. Процедура доправлення листа до адресата розписана настільки детально, що навіть якщо механізм дасть збій, можна буде відслідкувати, на якому етапі затримується доставка. Так що вболівальники про доставку можуть не хвилюватись», - зауважив пан Каллен. Він додав, що УЄФА давно налагодив цей механізм і постійно користується послугами міжнародною кур’єрською службою UPS.

Нагадаємо, 23 квітня на НСК «Олімпійський» відбулась презентація дизайну квитка на матчі Євро-2012. Під час презентації Мартін Каллен оголосив останній розпродаж. При цьому він наголосив, що під час дорозпродажу ціна на квитки залишиться незмінною. Щоправда, о офіційному релізі УЄФА додається, що до всіх цін - від 30 євро (3 категорія на групові матчі) до 6 тисяч євро (фінальний матч, 1 категорія) додається адміністративний збір, що покриває витрати на опрацювання замовлення та доставку рекомендованою поштою.