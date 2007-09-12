Помер головний тренер збірної Вірменії з футболу (фото)

Напередодні увечері в Шотландії помер головний тренер збірної Вірменії з футболу Ян Портерфілд, повідомляє агентство "Новости-Армения" з посиланням на прес-секретаря Федерації футболу Вірменії (ФФА) Тіграна Ісраеляна.

Ян Портерфілд став головним тренером збірної Вірменії в серпні 2006 року, уклавши контракт строком до кінця 2007 року. З Портерфілдом пов`язані останні успіхи вірменської збірної, зокрема перемоги над збірною Казахстану і Польщі, а також нічия зі збірною Португалії.

За словами прес-секретаря Федерації футболу Вірменії, тимчасово обов`язки головного тренера збірної виконуватиме помічник Портерфілда Вардан Мінасян.

На початку 2007 року у Яна Портерфілда була виявлена злоякісна пухлина товстої кишки. У березні він був прооперований в єреванському медичному центрі "Сурб Грігор Лусаворіч", а в останні місяці проходив реабілітаційний курс у Шотландії.

60-річний шотландський фахівець свого часу був головним тренером чотирьох національних збірних: Замбії (1993-1994 роки), Зімбабве (1996-1997), Омана (1997-1999) і Тринідаду і Тобаго (2000-2002). З 2002 року Ян Портерфілд займав пост головного тренера корейського клубу "Бусан" і привів його до перемоги в Кубку Кореї-2004 і першому колі національного чемпіонату-2005. У торішньому розіграші азіатської Ліги чемпіонів клуб дійшов до півфіналу. Портерфілд також був головним тренером англійського клубу "Челсі".

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