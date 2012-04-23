Як будуть виглядати квитки на матчі Євро-2012 (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, на полі НСК «Олімпійський» у Києві один з керівників УЄФА Мартін Каллен, президент Федерації футболу України Григорій Суркіс та керівник Місцевого організаційного комітету Євро-2012 в Україні Маркіян Лубківський презентували дизайн квитків.

Як сказав М.Лубківський, квиток має декілька ступенів захисту. «Підробити його практично неможливо», - запевнив він.

Перед тим, як продемонструвати журналістам макет квитка, М.Лубківський сказав, що його дизайн має як українські, так і польські національні елементи.

Демонструючи вигляд перепустки на матчі, М.Лубківський прокоментував, що серед іншого на квитку буде зазначене ім’я людини, яка його замовляла, і нагадав, що, за правилами, одна людина могла замовити 4 квитки.

Він також повідомив, що на вході на стадіони, де відбуватимуться матчі Євро-2012, стюарди не будуть звіряти прізвище, вказане на перепустці, з документами, які має вболівальник. Разом з тим, зазначив М.Лубківський, така перевірка буде вибірковою, зокрема, показати документи попросять у разі, якщо людина викличе у стюарда якісь сумніви. У такому разі, сказав М.Лубківський, якщо у працівника стадіону будуть підстави не пропустити певну особу на матч, їй відмовлять у допуску.

Відповідаючи на запитання щодо ступенів захисту квитка, М.Каллен сказав, що кожен квиток має голографічний захист, а також окремий код на зворотньому боці.

Він відмовився назвати усі захисні заходи, аби потенційні підробники не змогли скопіювати перепустку на матчі.

М.Каллен додав, що квитки були надруковані в Португалії та Австрії.