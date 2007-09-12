Україна - Італія: на кого ставлять букмекери

Сьогодні о 21.45 на столичному «Олімпійському» збірна України проведе ключовий матч відбіркового циклу Євро-2008 проти Італії. Безумовним фаворитом зустрічі Україна — Італія є діючі чемпіони світу.

Збірна України в своїй історії ще жодного разу не вигравала у Італії. З аппенінцями в різні роки ми зіграли п`ять матчів. Чотири з них були програні, і всього один закінчився нічиєю.

Причому мирової 0:0 підопічним Олега Блохіна вдалося досягти тільки в товариському поєдинку в рамках підготовки до першості світу в Німеччині. Решта ігор же закінчувалася досить легкими перемогами італійців. Про це, наприклад, говорить різниця м`ячів: десять пропущених і всього один забитий.

Сьогодні неприємну традицію необхідно зламати. Втрата очок в цьому матчі зводить шанси України пробитися у фінальну частину Євро-2008 до мінімуму. За великим рахунком, навіть нічия з чемпіонами світу при нинішній розстановці сил у відбірковій групі вважатиметься невдалим результатом. В цьому випадку подальшу боротьбу за перші два місця Франція, Італія і Шотландія поведуть уже без України.

На руку команді Блохіна могли зіграти кадрові проблеми в стані суперника. Неста і Тотті вирішили припинити виступи за національну збірну. Через проблеми зі здоров`ям ризикували пропустити сьогоднішню зустріч Пірло, Де Россі, Дзамбротта, Пануччі, Тоні і Матерацці.

Проте, за останньою інформацією, за винятком Матерацці і Тоні, решта всіх футболістів з цього списку тренуються і мають шанс вийти на поле НСК «Олімпійський». За великим рахунком, у Донадоні залишилася тільки одна серйозна кадрова проблема — Дженаро Гаттузо, який пропускатиме гру через перебір жовтих карток.

Італійці вважаються фаворитами і за версією букмекерських контор. Причому Bwin віддає аппенінцям відчутну перевагу: навіть нічия, на думку букмекерів, буде для українців серйозним досягненням.

З іншого боку, в нашій відбірковій групі саме зустріч Україна — Італія все одно має стати найбільш напруженою. У паралельних зустрічах французи виступають беззастережним фаворитом в домашньому поєдинку з шотландцями, а литовці, швидше за все, не матимуть проблем з Фарерами, які поки не набрали в кваліфікаційному турнірі Євро-2008 жодного очка.

Ставки букмекерської контори Bwin (група В):

перемога України — 4; нічия — 3,2; перемога Італії — 1,85

перемога Франції — 1,25; нічия — 5; перемога Шотландії — 10

перемога Литви — 1,15; нічия — 6,5; перемога Фарер — 13

Дело