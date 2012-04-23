Український богатир встановив світовий рекорд

Як передає кореспондент УНІАН, у змаганнях у Чернівцях брали участь спортсмени з України, Польщі, Словаччини та Чехії.

У заключній вправі (покладання куль різної ваги) чернівецький богатир встановив рекорд світу за швидкістю виконання вправи.

Кулі вагою 120 кг (з відстані 10 м), 140 кг (8 м), 160 кг (6 м), 180 кг (4 м) він доніс і поклав на тумбу за 1 хвилину 04,37 секунд.

Попередній рекорд, як повідомив головний суддя змагань Мілан Гамбергел (Словаччина), належав богатирю з Ісландії і дорівнював 1 хвилині 10,64 секундам.

На другому місці Франтішек Пірос (Словаччина), на третьому Олеоленко (Україна).

За даними організаторів, ще один етап Central European Cup strongman відбудеться у Чернівцях восени.