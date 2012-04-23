Результати 28-го туру Чемпіонату України з футболу

06:59, 23 квітня 2012
Спорт
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Динамівцям вистачило одного голу, Арсенал відігрався після двох пропущених, Металіст врятував нічию

Матч проти ”Таврії” закінчився з рахунком 3:1 на користь ”Шахтаря”

Завершився28-йтурЧемпіонатуУкраїни зфутболу

Волинь -Динамо0:1 (Шевченко 45)

Ворскла - Зоря2:2 (Даллку 50, Селін 73 пен. - Ліпартія 8, 55 пен.)

Арсенал- Карпати3:2 (Шацьких 54, 57 пен., Кобахідзе 82 - Авелар 8, Гладкий 51)

Чорноморець -Металіст3:3 (Бобко 4, Бакай 23, Балашов 73 пен. - Шав'єр 26, Кристальдо 27, Едмар 79)

Нагадаємо, що ранішезіграли

Іллічівець -Олександрія2:0 (Кожанов20, Фомін38)

Кривбас -Металург1:2 (Матіч70-Димитров51пен., Петров79авт.)

Дніпро -Оболонь2:2 (Коноплянка67,79пен.-Баранець54,Гурський90 +3)

Шахтар- Таврія3:1 (Селезньов17, 70,Ракицький60-Шиндер46)

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Матчі29-готуру розпочнуться

2 травняо 16:30
    
Арсенал(45) -Волинь (26)

Таврія (43) -Ворскла(33)

Металург (41) -Дніпро (46)

2 травня о 19:00

Металіст (58) - Шахтар(73)
    
Карпати(20) -Кривбас(33)

Зоря(24) -Динамо(73)

Оболонь(20) -Іллічівець(28)

Олександрія(20) -Чорноморець(31)

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