Результати 28-го туру Чемпіонату України з футболу

Динамівцям вистачило одного голу, Арсенал відігрався після двох пропущених, Металіст врятував нічию

Завершився28-йтурЧемпіонатуУкраїни зфутболу



Волинь -Динамо0:1 (Шевченко 45)



Ворскла - Зоря2:2 (Даллку 50, Селін 73 пен. - Ліпартія 8, 55 пен.)



Арсенал- Карпати3:2 (Шацьких 54, 57 пен., Кобахідзе 82 - Авелар 8, Гладкий 51)



Чорноморець -Металіст3:3 (Бобко 4, Бакай 23, Балашов 73 пен. - Шав'єр 26, Кристальдо 27, Едмар 79) Нагадаємо, що ранішезіграли



Іллічівець -Олександрія2:0 (Кожанов20, Фомін38)



Кривбас -Металург1:2 (Матіч70-Димитров51пен., Петров79авт.)



Дніпро -Оболонь2:2 (Коноплянка67,79пен.-Баранець54,Гурський90 +3)



Шахтар- Таврія3:1 (Селезньов17, 70,Ракицький60-Шиндер46) ***



Матчі29-готуру розпочнуться



2 травняо 16:30



Арсенал(45) -Волинь (26)



Таврія (43) -Ворскла(33)



Металург (41) -Дніпро (46)



2 травня о 19:00



Металіст (58) - Шахтар(73)



Карпати(20) -Кривбас(33)



Зоря(24) -Динамо(73)



Оболонь(20) -Іллічівець(28)



Олександрія(20) -Чорноморець(31)

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