Українська команда стрибнула в воду на "бронзу"
18:31, 22 квітня 2012Спорт
493
Українці Ілля Кваша та Олексій Пригоров стали бронзовими призерами у синхронних стрибках з 3-метрового трампліну.
Це сталося на четвертому останньому етапі Світової серії зі стрибків у воду в Тіхуані (Мексика).
Як повідомили УНІАН у прес-службі Національного олімпійського комітету України, наші співвітчизники завершили змагання із сумою 432,81 бала. «Срібло» у Крістофера Мірса - Нікласа Робінзона Бейкера з Великобританії (436,74), «золото» у китайського дуету Цін Кай – Луо Ютон (454,29).
Президент НОК України Сергій Бубка привітав спортсменів та тренерський склад з бронзовою нагородою турніру.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter