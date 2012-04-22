Українська команда стрибнула в воду на "бронзу"

Це сталося на четвертому останньому етапі Світової серії зі стрибків у воду в Тіхуані (Мексика).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Національного олімпійського комітету України, наші співвітчизники завершили змагання із сумою 432,81 бала. «Срібло» у Крістофера Мірса - Нікласа Робінзона Бейкера з Великобританії (436,74), «золото» у китайського дуету Цін Кай – Луо Ютон (454,29).

Президент НОК України Сергій Бубка привітав спортсменів та тренерський склад з бронзовою нагородою турніру.