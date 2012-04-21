Воротаря Оболоні з поля забрали до лікарні

Інцидент стався на 14-ій хвилині поєдинку після того, як форвард "Дніпра" Матеус в стрибку влучив ногою в голову воротареві "пивоварів", внаслідок чого у нього утворилася відкрита рвана рана.

Арбітр матчу Костянтин Труханов видалив бразильця з поля, а Махновського відразу ж забрали до лікарні зашивати рану. Повідомляється, що, на щастя, у воротаря не виявили струс мозку.

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