Воротаря Оболоні з поля забрали до лікарні
19:58, 21 квітня 2012Спорт
1663
Голкіпер київської "Оболоні" Костянтин Махновський потрапив до лікарні після того, як одержав травму голови в матчі 28-го туру Чемпіонату України з футболу проти дніпропетровського "Дніпра".
Костянтин Махновський
Інцидент стався на 14-ій хвилині поєдинку після того, як форвард "Дніпра" Матеус в стрибку влучив ногою в голову воротареві "пивоварів", внаслідок чого у нього утворилася відкрита рвана рана.
Арбітр матчу Костянтин Труханов видалив бразильця з поля, а Махновського відразу ж забрали до лікарні зашивати рану. Повідомляється, що, на щастя, у воротаря не виявили струс мозку.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter