Шахтар розім'явся на Таврії
18:48, 21 квітня 2012Спорт
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Гірники без особливих проблем здолали непереконливий опір підопічних Семена Альтмана.
Кращим гравцем матчу «Шахтаря» з «Таврією» став захисник «гірників» Олександр Кучер. Фото з сайту ФК ”Шахтар”
Завершився матч 27-го туру Чемпіонату України з футболу Шахтар - Таврія. Гірники як на тренуванні розібралися з сімферопольцями - 3:1. Дубль оформив Селезньов (17, 70), ще один м'яч у ворота Даміра провів Ярослав Ракицький (60), "гол престижу" - на рахунку Антона Шиндера (46.)
Підопічні Луческу набирають 73 очки і знову випереджають київських динамівців, яким завтра грати на виїзді проти луцької Волині.
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