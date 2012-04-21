Шахтар розім'явся на Таврії

Завершився матч 27-го туру Чемпіонату України з футболу Шахтар - Таврія. Гірники як на тренуванні розібралися з сімферопольцями - 3:1. Дубль оформив Селезньов (17, 70), ще один м'яч у ворота Даміра провів Ярослав Ракицький (60), "гол престижу" - на рахунку Антона Шиндера (46.)

Підопічні Луческу набирають 73 очки і знову випереджають київських динамівців, яким завтра грати на виїзді проти луцької Волині.