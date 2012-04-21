Дніпро не зумів втримати перевагу
17:24, 21 квітня 2012Спорт
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Оболонь врятувала для себе нічию в матчі 27-го туру Чемпіонату України з футболу на Дніпро-Арені
Дніпропетровці випустили перемогу на останніх секундах матчу проти Оболоні. Фото з сайту дніпрян
Триває 27-ий тур Чемпіонату України з футболу.
Наразі завершилися два поєдинки: на Дніпро-Арені підопічні Рамоса, граючи в меншості, вийшли на нічию зі столичною «Оболонню», а в Кривому Розі донецький «Металлург» здолав місцевий «Кривбас».
Дніпро – Оболонь 2:2 (Коноплянка 67, 79 пен. – Баранець 54, Гурський 93)
Кривбас – Металург Д 1:2 (Матич 70 – Дімітров 51 пен., Петров 79 авт.)
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