Дніпро не зумів втримати перевагу

Оболонь врятувала для себе нічию в матчі 27-го туру Чемпіонату України з футболу на Дніпро-Арені

Триває 27-ий тур Чемпіонату України з футболу. Наразі завершилися два поєдинки: на Дніпро-Арені підопічні Рамоса, граючи в меншості, вийшли на нічию зі столичною «Оболонню», а в Кривому Розі донецький «Металлург» здолав місцевий «Кривбас». Дніпро – Оболонь 2:2 (Коноплянка 67, 79 пен. – Баранець 54, Гурський 93) Кривбас – Металург Д 1:2 (Матич 70 – Дімітров 51 пен., Петров 79 авт.)

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