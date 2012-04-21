Кубок Ліги чемпіонів передали Мюнхену

Трофеї чоловічої та жіночої Ліг чемпіонів передали Мюнхену, який цього сезону прийме фінали обох турнірів.

Як повідомляє офіційний сайт УЄФА, спеціальна церемонія відбулася в Старій ратуші на Марієнплац. Ця подія дала старт зворотному відліку часу до фіналів обох турнірів, які пройдуть у Мюнхені 17 і 19 травня відповідно.

Спочатку президент УЄФА Мішель Платіні отримав знаменитий трофей від представників чинного переможця Ліги чемпіонів - президента "Барселони" Сандро Роселля та спортивного директора клубу Андоні Субісаррети. Після цього президент УЄФА передав Кубок чемпіонів меру Мюнхена Крістіану Уде.

"Я радий, що наша заявка на проведення фіналу перемогла. Під час вирішального двобою вболівальники відвідають сучасну арену. Мюнхен уже має досвід проведення Олімпійських ігор і матчів чемпіонату світу. Сподіваюся, кожен матиме нагоду насолодитися фантастичним футболом, а також отримає незабутні враженнями від нашого міста", сказав Уде..