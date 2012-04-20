Журнал Forbes назвав найбільш високооплачуваних футболістів світу за підсумками 2011 року. Список очолив 36-річний півзахисник "Лос-Анджелес Гелаксі" Девід Бекхем, що заробив минулого року $ 47 млн., з яких $ 37 млн. склали рекламні і спонсорські доходи.

Форвард мадридського "Реала" Кріштіану Роналду опинився на другому місці з доходом у $ 42 млн. Приблизно половину цієї суми португалець одержав від спонсорських угодй.

Останнім у трійці йде триразовий володар "Золотого м'яча" Ліонель Мессі з "Барселони", який минулого року заробив $ 39 млн. (з них $ 19 млн. — від спонсорів). Четвертим став нападник "Манчестер Юнайтед" Вейн Руні ($ 24 млн.), п'яте місце у бразильця Кака з "Реала" ($ 21 млн.).

Представників пострадянського простору в списку Forbes не виявилося.

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