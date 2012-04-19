Українські і польські зірки «обкатають» Варшавський євростадіон

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні у Варшаві повідомила журналістам голова Товариства друзів України у Польщі, українка за походженням та автор ідеї проведення матчу Вероніка Марчук.

Вона відзначила, що метою заходу, який транслюватиметься у прямому ефірі на телеканалах УТ-1 та TVP1, є сприяння взаєморозумінню двох народів.

“Ці країни знаходяться близько одна до одної, але народи мало знають про себе. Нашою мрією є більше дізнатися один про одного, подружитися, і щоб Євро-2012 не сприймався лише крізь призму збудованих доріг, мостів чи якихось технічних параметрів, а щоб люди отримали радість від його проведення”, - сказала В.Марчук.

За її словами, до складу української команди увійдуть, зокрема, Олександр Сидоренко ("Фоззі" з гурту ТНМК), Олег Карамазов (гурт “Брати Карамазови”), актор Остап Ступка, колишній гравець збірної України з футболу Сергій Нагорняк, відомий хокеїст київського “Сокола” та збірної України Сергій Климентьєв.

Як сказала В.Марчук, на матчі можуть з’явитися футболіст Андрій Шевченко, брати Клички і тренер національної збірної України Олег Блохін.

За її словами, доходи від продажу квитків будуть розподілені між будинком дитини “Малятко” у Києві та будинком дитини № 1 у Варшаві.