Київське ”Динамо” забило 11 голів в одному матчі

Товариським матчем проти «Антареса» з Обухова «Динамо» заповнило двотижневу паузу в чемпіонаті України. Анатолій Дем’яненко задіяв практично всіх гравців, що залишилися в розташуванні клубу.

Динамівці перемогли 11:3 і провели матч в такому складі:

Луценко (Бойко, 46), Гавранчич (Ващук, 46), Федоров, Несмачний (Гіоане, 46), Маркович (Нінкович, 46) Михалик (Юссуф, 46), Майкл (Корреа, 46), Бельгаузані (Белькевич, 46), Діого Рінкон (Бельгаузані, 65), Мілевський (Шацьких, 46), Клебер.

У переможців по три точні удари на рахунку Клебера, Діого Рінкона і Максима Шацьких, по голу в активі Марковича і Бельгаузані.

Дні, що залишилися до суботнього поєдинку з донецьким «Металургом» «Динамо» заповнить щоденними тренуваннями.

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