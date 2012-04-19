Кинуту в Мілевського пляшку оцінили в 100 тисяч

Донецький "Шахтар" оштрафований на 100 тисяч гривень за неспортивну поведінку своїх фанів.

Контрольно-дисциплінарний комітет Прем'єр-ліги України оштрафував донецький «Шахтар» на 100 тисяч гривень. Чемпіон України штрафовано за те, що в кінцівці першого тайму матчу 27-го туру Чемпіонату України з футболу з київським «Динамо» уболівальники кидали пластикові пляшки в гравця команди-суперниці – Артема Мілевського. Чемпіонат

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter