Кинуту в Мілевського пляшку оцінили в 100 тисяч
10:08, 19 квітня 2012Спорт
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Донецький "Шахтар" оштрафований на 100 тисяч гривень за неспортивну поведінку своїх фанів.
Артем Мілевський - донецьким фанам не під масть.
Контрольно-дисциплінарний комітет Прем'єр-ліги України оштрафував донецький «Шахтар» на 100 тисяч гривень.
Чемпіон України штрафовано за те, що в кінцівці першого тайму матчу 27-го туру Чемпіонату України з футболу з київським «Динамо» уболівальники кидали пластикові пляшки в гравця команди-суперниці – Артема Мілевського.
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