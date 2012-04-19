Київське «Динамо» оштрафували на 75 тисяч за банер

Київське «Динамо» оштрафували за те, що в середині другого тайму матчу 25-го туру Чемпіонату України з футболу з одеським «Чорноморцем» уболівальники на трибунах НСК «Олімпійський» демонстрували банер з зображенням нацистської символіки, повідомляє Дзеркало тижня.

Окрім того, столичний клуб також покарали за використання піротехнічних засобів, пошкодження сидінь «Донбас-Арени» і вигукування образ на адресу арбітра в матчі 27-го туру «Шахтар» - «Динамо».

Як повідомлялося, 7 квітня донецький «Шахтар» при переповнених трибунах «Донбас Арени» обіграв «Динамо» 2:0. Весь другий тайм динамівці грали вдесятьох і без видаленого тренера.

Наставник київського «Динамо» Юрій Сьомін дискваліфікований на три матчі за свою поведінку під час матчу з «Шахтарем». Сьомін також повинен заплатити 150 тис. грн штрафу. Сьоміна видалили за межі технічної зони після бурхливої реакції на видалення з поля гравця «Динамо» Дениса Гармаша. Це спровокувало бійку на полі і суттєво вплинуло на результат матчу, що закінчився з рахунком 2:0 на користь «Шахтаря».