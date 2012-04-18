Роналду в Мюнхені «роззули»

Перед півфінальним матчем Ліги чемпіонів між "Баварією" і "Реалом" з гостьової роздягальні «Альянц-Арени» в Мюнхені пропали шість пар бутсів.

Три пари належали форварду "Реала" Кріштіану Роналду, решта - Каріму Бензема і Месуту Озілу, повідомляє Marca.

"Реал" поставив УЄФА до відома про цей інцидент. "Баварія" поки ніяк не прокоментувала крадіжку, хоча роздягальні домашнього стадіону мюнхенців оснащені відеокамерами.

Як повідомлялося, у вівторок, 17 квітня, в ході першого матчу 1/2 Ліги Чемпіонів мюнхенська "Баварія" здолала мадридський "Реал" з рахунком 2:1.

Gazeta.ua