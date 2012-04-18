Хто з тренерів української Прем'єр-ліги заробляє найбільше

У кого з тренерів українських футбольних клубів найвища зарплата. Це з'ясовували журналісти програми "Інший футбол", яка виходить на каналі ICTV.

П'яте місце в списку найбільш високооплачуваних наставників України зайняв Семен Альтман, що заробляє в сімферопольській "Таврії" 800 тисяч доларів на рік (трохи більше 6,4 мільйонів гривень).

Вище за Семена Йосиповича розташувалися: тренер київського "Динамо" Юрій Сьомін із зарплатою в мільйон, наставник харківського "Металіста" Мирон Маркевич одержує 1,3 мільйона у. о., Мірчі Луческу в "Шахтарі" платять 3 мільйони в рік, а самим високооплачуваним є коуч "Дніпра" Хуанде Рамос - 6 мільйонів доларів в рік.

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