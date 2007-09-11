Місто під Києвом планує будувати готелі до футбольного чемпіонату

На будівництво в Українці Київської області готелів до Євро-2012 необхідно 1,2 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив мер Українки Павло КОЗИРЄВ 9 вересня на прес-конференції, присвяченій святкуванню 40-річчя міста.

За його словами, до проведення Чемпіонату Європи з футболу в Українці планується побудувати готелі на 2-4 тис. номерів різних класів.

Передбачається, що готельний збір, який пропонується в проекті Податкового кодексу, в разі його ухвалення, забезпечить місту близько 10 млн. грн. відрахувань до міського бюджету.