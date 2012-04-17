«Євро-2012»: прості українці підготували відповідь «готельній мафії»

Українці відреагували на критику УЄФА, іноземних ЗМІ та футбольних фанатів щодо завищених цін на готельні номери - вони запрошують вболівальників безкоштовно зупинятися у них на Євро 2012. Про це пише "Німецька хвиля".

Громадські організації з Донецька, Харкова, Львова та Києва підтримали ідею депутата Харківської облради Івана Варченка і створили ініціативу «Ласкаво просимо! Welcome to Ukraine».

«Про нашу країну зараз розповідають у Європі багато негативу. Ми хочемо показати, що не все так погано. Українці дуже гостинні», - каже одна з адміністраторів ініціативи, краєзнавець з Харкова Вікторія Склярова. Вона також розповіла, що її сім`я згодилася прихистити на «Євро-2012» подружню пару з Берліна, сусіди – вболівальників з Бельгії, її колеги теж розмістили запрошення зупинитися у них.

Ініціативу вже оформили у соціальній мережі «Facebook». До цієї групи у мережі вже приєдналося дві сотні користувачів з України та європейських країн. Перші розміщують свої пропозиції безкоштовного житла, інші – шукають можливості відвідати Україну та чемпіонат за невеликі гроші.