Сьогодні розпочинається акредитація у київський прес-центр Євро-2012

17 квітня 2012 року розпочинається офіційна акредитація усіх засобів масової інформації у медіа-центр міста Києва, яке прийматиме Євро-2012. Про це повідомляє сайт КМДА.

Медіа-центр працюватиме протягом усього періоду проведення чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Місцем розміщення медіа-центру стане історичне приміщення Національної музичної академії імені П. І. Чайковського, що знаходиться у самому серці столиці за адресою вулиця Городецького 1/3.

Медіа-центр відкриє свої двері для журналістів 7 червня, напередодні офіційного відкриття футбольного турніру, та працюватиме до 2 липня.

Функціонуватиме медіа-центр щодня з 9.00 до 00.00.