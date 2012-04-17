Результати 27-го туру Чемпіонату України з футболу

В Українському чемпіонаті з футболу зіграно 27 тур.

У неділю без особливих труднощів обігравши в Луганську "Зорю" (5:1), донецький "Шахтар" наздогнав київське "Динамо" у змаганні за найвищі нагороди української першості, пише Gazeta.ua.

У наступному турі донеччани приймуть "Таврію", а команда Юрія Сьоміна зіграє в Луцьку з "Волинню".

Кандидат до збірної України Антон Шиндер зробив дубль за п`ять хвилин і забезпечив "Таврії" домашню перемогу над "Чорноморцем" - 2:0. Кримчани, набравши 43 очки, обійшли "Арсенал" у боротьбі за п`яте місце. Команда Семена Альтмана має до того ж гру в запасі.

Київські "каноніри" вдовольнилися очком у Донецьку, розписавши мирову з "Металургом" - 1:1. На гол Жозе Соареса столичні футболісти відповіли реалізованим у кінці першого тайму 11-метровим. Відзначився Артем Старгородський.

Повернувшись з "Арени Львів" на стадіон "Україна", "Карпати" приймали в регіональному дербі "Волинь". Єдиний гол в цій зустрічі на 72-й хвилині забив Олександр Гладкий, завдяки чому львів`яни залишили останнє місце, обійшовши в таблиці "Оболонь" і зрівнявшись з "Олександрією".

Чемпіонат України, 27-й тур

Олександрія - Дніпро 1:5 (1:0, 0:5)

Голи: 1:0 - Генев (24), 1:1 - Коноплянка (55, пенальті), 1:2 - Стрініч (73), 1:3 - Олійник (90), 1:4 - Коноплянка (90), 1 : 5 - Д. Боатенг (90).

Динамо - Ворскла 3:0

Голи: 1:0 - Мілевський (45), 2:0 - Корреа (50), 3:0 - Шевченко (63).

Металіст - Іллічівець 0:0

Металург Донецьк - Арсенал К 1:1

Голи: 1:0 - Зе Соарес (32), 1:1 - Старгородський (41, пенальті).

Таврія - Чорноморець 2:0

Голи: 1:0 - Шиндер (62), 2:0 - Шиндер (68).

Карпати - Волинь 1:0

Гол: 1:0 - Гладкий (72).

Зоря - Шахтар 1:5

Голи: 0:1 - Мхітарян (8), 0:2 - Алекс Тейшейра (16), 0:3 - Луіс Адріано (33, пенальті), 1:3 - Силюк (72), 1:4 - Мхітарян (74) , 1:5 - Срна (77).

Оболонь - Кривбас 0:0