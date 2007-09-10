Травма спини не завадить Кличкові повернутися

Тренер українського боксера-важкоатлета Віталія Кличка Фрітц Здунек повідомив, що його підопічний повернеться на професійний ринг, попри травму спини і зроблену в неділю операцію. Кличко-старший, який 22 вересня мав зустрітися з Джамілем Макклайном, відновить тренування за півтора місяці, передає Associated Press.

Кличко, який готувався до бою з американцем в місті Кітцбюель (Австрія), пошкодив спину в неділю 9 серпня, - зсув хребця із затисканням нерва - і ввечері того ж дня був прооперований в клініці Інсбрука. Здунек наголосив, що бій з американським боксером обов`язково відбудеться.