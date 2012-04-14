Металіст та Іллічівець обійшлися без голів
21:52, 14 квітня 2012Спорт
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Матчем у Харкові завершилася суботня програма ігор 27-го туру Чемпіонату України з футболу.
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Впродовж зустрічі з гостями з Маріуполя місцевий "Металіст" володів помітною ігровою перевагою, але взяття воріт "Іллічівця" господарі так і не відсвяткували. Протистояння клубів східної України завершилося нульовою нічиєю.
Україна. Прем'єр-ліга
27-й тур
Металліст– Іллічівець – 0:0
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