Шева вперше забиває на новому «Олімпійському»

Завершився матч 27-го туру Чемпіонату України з футболу Динамо – Ворскла. Рахунок 3:0.

Перший тайм виявився досить млявим, але на 45-тій хвилині Артем Мілевський пожвавив ситуацію, забивши гол. У другій половині гри футболісти бігали вже швидше, домінували динамівці, що й вилилося ще у два голи. Андрій Шевченко, який вийшов на поле після перерви відзначився прицільною передачею і забитим м’ячем.

Україна. Прем’єр-ліга

27 тур

Динамо – Ворскла 3:0

Голи: Мілевський 45, Корреа 50, Шевченко 63