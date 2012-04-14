Шева вперше забиває на новому «Олімпійському»
19:22, 14 квітня 2012Спорт
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Київське Динамо вдома переграло полтавську Ворсклу в матчі 27-го туру.
Андрій Шевченко забив перший м`яч на новому "Олімпійському"
Завершився матч 27-го туру Чемпіонату України з футболу Динамо – Ворскла. Рахунок 3:0.
Перший тайм виявився досить млявим, але на 45-тій хвилині Артем Мілевський пожвавив ситуацію, забивши гол. У другій половині гри футболісти бігали вже швидше, домінували динамівці, що й вилилося ще у два голи. Андрій Шевченко, який вийшов на поле після перерви відзначився прицільною передачею і забитим м’ячем.
Україна. Прем’єр-ліга
27 тур
Динамо – Ворскла 3:0
Голи: Мілевський 45, Корреа 50, Шевченко 63
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