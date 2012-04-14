Українські шаблістки здобули срібло Чемпіонату світу

Українська жіноча збірна посіла друге місце на Чемпіонаті світу з фехтування на шаблях, що проходить у Києві.

Як повідомили УНІАН у Національному Олімпійському комітеті України, збірна Росії стала чемпіоном світу. «Бронза» - в американських спортсменок.

Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка привітав нашу збірну із срібними медалями і побажав спортивної вдачі на XXX Олімпіаді в Лондоні.