Українські шаблістки здобули срібло Чемпіонату світу
16:59, 14 квітня 2012Спорт
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Українські жінки махають шаблями трохи гірше за росіянок, але краще за американок.
Шаблістки національної збірної України (зліва направо): Ольга Харлан, Ольга Жовнір, Галина Пундік і Олена Хомрова
Українська жіноча збірна посіла друге місце на Чемпіонаті світу з фехтування на шаблях, що проходить у Києві.
Як повідомили УНІАН у Національному Олімпійському комітеті України, збірна Росії стала чемпіоном світу. «Бронза» - в американських спортсменок.
Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка привітав нашу збірну із срібними медалями і побажав спортивної вдачі на XXX Олімпіаді в Лондоні.
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