Дніпро декласував Олександрію
16:22, 14 квітня 2012Спорт
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Три останні голи дніпряни забили за 3 хвилини кінцівки матчу.
Завершився матч 27-го туру Чемпіонату України з футболу Олександрія - Дніпро. Рахунок 1:5.
Слід зазначити, що команди догравали матч 10 на 10 (в обидвох були видалення).
Три останні голи дніпряни забили за 3 хвилини кінцівки матчу.
Україна. Прем'єр-ліга
27 тур
Олександрія - Дніпро 1:5
Голи: Генєв 23 - Коноплянка 55 пен., 91, Стрініч 72, Олійник 90, Боатенг 92.
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