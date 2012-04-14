Дніпро декласував Олександрію

Три останні голи дніпряни забили за 3 хвилини кінцівки матчу.

Завершився матч 27-го туру Чемпіонату України з футболу Олександрія - Дніпро. Рахунок 1:5. Слід зазначити, що команди догравали матч 10 на 10 (в обидвох були видалення). Три останні голи дніпряни забили за 3 хвилини кінцівки матчу. Україна. Прем'єр-ліга 27 тур Олександрія - Дніпро 1:5 Голи: Генєв 23 - Коноплянка 55 пен., 91, Стрініч 72, Олійник 90, Боатенг 92.

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