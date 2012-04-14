П'ять міст претендують на проведення літньої Олімпіади-2020

Баку, Токіо, Доха, Мадрид і Стамбул подали заявки на проведення літньої Олімпіади 2020 року.

П'ять міст подали заявки на проведення літніх Олімпійських ігор 2020 року. Це Баку (Азербайджан), Токіо (Японія), Доха (Катар), Мадрид (Іспанія) і Стамбул (Туреччина), повідомляє радіо «Свобода». Відбулося це в ході Генеральної асамблеї Асоціації національних олімпійських комітетів у Москві. В останню мить від передвиборних перегонів відмовився Рим. Вибори столиці Олімпіади-2020 пройдуть на 125-й сесії Міжнародного Олімпійського комітету в Буенос-Айресі у вересні 2013 року.

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