«Оболонь» нічого не змогла протиставити «Кривбасу»
21:03, 13 квітня 2012Спорт
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У Києві почався 27 тур футбольної Прем'єр-ліги України
Максимова вигнали на 81 хвилині
Завершився перший матч 27-го туру Прем'єр-ліги України з футболу.
У матчі «Оболонь»-«Кривбас» не забили голів, гра закінчилась із рахунком 0:0.
На 81-й хвилині вилучили тренера криворізької команди Юрія Максимова.
Наступні матчі 27 туру пройдуть 14 та 16 квітня:
14 квітня
Олександрія(20) -Дніпро (42)
Динамо(67)- Ворскла(32)
Металіст(56) -Іллічівець(24)
16 квітня
Металург(37) -Арсенал(41)
Таврія(40) -Чорноморець(30)
Карпати(17) -Волинь (26)
Зоря(23) -Шахтар(67).
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