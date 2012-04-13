«Оболонь» нічого не змогла протиставити «Кривбасу»

21:03, 13 квітня 2012
Спорт
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У Києві почався 27 тур футбольної Прем'єр-ліги України

Максимова вигнали на 81 хвилині

Завершився перший матч 27-го туру Прем'єр-ліги України з футболу.

У матчі «Оболонь»-«Кривбас» не забили голів, гра закінчилась із рахунком 0:0.

На 81-й хвилині вилучили тренера криворізької команди Юрія Максимова.

Наступні матчі 27 туру пройдуть 14 та 16 квітня:

14 квітня

Олександрія(20) -Дніпро (42)

Динамо(67)- Ворскла(32)

Металіст(56) -Іллічівець(24)

16 квітня

Металург(37) -Арсенал(41)

Таврія(40) -Чорноморець(30)

Карпати(17) -Волинь (26)

Зоря(23) -Шахтар(67).

 

 

 

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