«Оболонь» нічого не змогла протиставити «Кривбасу»

У Києві почався 27 тур футбольної Прем'єр-ліги України

Завершився перший матч 27-го туру Прем'єр-ліги України з футболу. У матчі «Оболонь»-«Кривбас» не забили голів, гра закінчилась із рахунком 0:0. На 81-й хвилині вилучили тренера криворізької команди Юрія Максимова. Наступні матчі 27 туру пройдуть 14 та 16 квітня: 14 квітня



Олександрія(20) -Дніпро (42)



Динамо(67)- Ворскла(32)



Металіст(56) -Іллічівець(24)



16 квітня



Металург(37) -Арсенал(41)



Таврія(40) -Чорноморець(30)



Карпати(17) -Волинь (26)



Зоря(23) -Шахтар(67).

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