Гармашу скасували другу жовту картку у грі з Шахтарем

16:20, 13 квітня 2012
Спорт
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Півзахисник "Динамо" зможе взяти участь в найближчому матчі проти "Ворскли", який відбудеться 14 квітня в Києві.  

Як стало відомо "Чемпионат.com",Контрольно-дисциплінарний комітет федерації футболу України задовольнив апеляцію "Динамо", скасувавши друге попередження футболісту, після якого арбітр цієї зустрічі Юрій Вакс автоматично показав Гармашу червону картку.

Таким чином, півзахисник зможе взяти участь в найближчому матчі динамівців проти "Ворскли", який відбудеться 14 квітня в Києві.

 

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