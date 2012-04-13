Гармашу скасували другу жовту картку у грі з Шахтарем

Як стало відомо "Чемпионат.com",Контрольно-дисциплінарний комітет федерації футболу України задовольнив апеляцію "Динамо", скасувавши друге попередження футболісту, після якого арбітр цієї зустрічі Юрій Вакс автоматично показав Гармашу червону картку.

Таким чином, півзахисник зможе взяти участь в найближчому матчі динамівців проти "Ворскли", який відбудеться 14 квітня в Києві.