Луческу готовий переграти скандальний матч із «Динамо»

Нагадаємо, скандальний "матч сезону", в якому "Шахтар" 7 квітня обіграв на своєму полі київське "Динамо" з рахунком 2:0, не обговорював в Україні тільки ледачий. Тоді безліч суперечок викликало видалення півзахисника киян Дениса Гармаша на 41-й хвилині зустрічі, і наставник "Динамо" Юрій Сьомін відразу після гри заявив, що його команда має право вимагати перегравання матчу. Пізніше президент "Динамо" Ігор Суркіс дав зрозуміти, що клуб не буде оскаржувати результат зустрічі.

У свою чергу Луческу заявив, що згоден на перегравання і не боїться звинувачень у капітулянтських настроях, повідомляє «Спорт-экспресс в Украине».

«Не боюся. Мені по-справжньому прикро, що обговорення матчу, змістовну сторону якого, незважаючи на ігрову перевагу "Шахтаря", обидві команди мають право занести собі в актив, звелося до аналізу єдиного епізоду на кінець першого тайму, який мені як тренеру хочеться коментувати в останню чергу. На жаль, окремий епізод дав привід геть забути про гру. Хіба це справедливо? ", - зазначив Луческу.

Тренер «Шахтаря» також висловив упевненість, що «якби на місці арбітра із Сімферополя Юрія Вакса виявився будь-який "топовий "рефері ФІФА, він вчинив би точно так само».

«Коли суддя показує жестом, зрозумілим всьому стадіону, в якому саме місці футболіст повинен покинути поле, щоб отримати медичну допомогу, а футболіст раптом схоплюється і біжить у протилежний бік, у арбітра не залишається вибору, окрім як показати жовту картку. Хто ж винен, що у Гармаша вона була друга? », - задався питанням Луческу.

Луческу також наголосив, що хотів би більше звернути увагу не на питання поведінки судді, а на поведінку представників Динамо.

«Можете повірити в мою величезну повагу до київського" Динамо ", яке свого часу уособлювало український футбол в Європі. Як тренер національної збірної Румунії, я перетинався з тренером збірної СРСР і "Динамо" Валерієм Лобановським, видатним динамівським гравцем Олегом Блохіним. Але навіть в самому кошмарному сні мені не могло приснитися те, як поводився 7 квітня в Донецьку нинішній наступник Лобановського на тренерській лавці киян і деякі "онуки" Блохіна на полі », - заявив Луческу.