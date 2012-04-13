Міліція обіцяє не пускати повій до футболістів

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив керівник Управління зв’язків з громадськістю МВС України Володимир Поліщук.

Зокрема, повідомив він, посилено оперативно-технічну роботу, перевірку сумнівних сайтів та оголошень, які з’являються в Інтернеті.

В.Поліщук зауважив, що окрім хвороб, які гості Євро-2012 потенційно можуть отримати від повій, може статися викрадення документів, платіжних карток чи квитків на матчі чемпіонату.

«Усі місця, де будуть відпочивати або команди-учасниці чемпіонату, або іноземні гості, вони будуть настільки контрольовані, що, я думаю, лише одиниці повій зможуть пробратися через загони (міліції – УНІАН) і потрапити до іноземців», - наголосив він.

В.Поліщук також зауважив, що правоохоронні органи в першу чергу спрямовують свою діяльність на боротьбу з організаторами цієї злочинної діяльності, а не з самими повіями.

Водночас, нагадав він, за законодавством ці жінки чинять звичайне адміністративне правопорушення. Таким чином, з дівчини, яка займається проституцією, може бути стягнутий штраф у розмірі від 5 до 15 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Згідно зі статистикою, повідомив В.Поліщук, у 2011 році органами внутрішніх справ по Україні виявлено було 4156 осіб, які скоїли правопорушення, передбачені ст. 181 ч. 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (заняття проституцією). За перший квартал 2012 року виявлено 965 таких осіб.

В.Поліщук також зауважив, що у зв’язку з тим, що більшість цих дівчат приїжджають до великих міст з інших населених пунктів, складені проти них адмінпротоколи часто губляться в адміністративних комісіях районних рад.

За словами В.Поліщука, чіткої статистики щодо чоловічої проституції у МВС немає.