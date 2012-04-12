Сьоміна дискваліфікували на три матчі і «влупили» 150 тисяч штрафу

Про це "Чемпіону" повідомили у прес-службі УПЛ.

Також Сьомін має заплатити 150 тисяч гривень штрафу.

Видання нагадує, що у звітній грі Сьомін був вилученийза межі технічної зони.

Тренер "Шахтаря" Олександр Спірідон, який також був вилучений арбітром, дискваліфікований на одну гру.

Поведінка фанів на цьому матчі обійдеться "Динамо" 50 тисяч штрафу, а "Шахтарю" - 100 тисяч.

Як повідомляв УНІАН, футбольний клуб «Динамо» (Київ) має намір опротестуватирезультати матчу з донецьким «Шахтарем», який завершився з рахунком 2:0 на користь гірників.