Гравця не візьмуть на Євро-2012 через алкогольний скандал

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Польської федерації футболу (PZPN).

Згідно з повідомленням, тренер польської збірної, аби з’ясувати обставини алкогольного скандалу за участі двох футболістів з Польщі, відвідав Німеччину, де на минулих вихідних стався цей інцидент.

"Славомір Пешко в черговий раз мене підвів. Вважаю, що така поведінка є негідною представника Польщі, і тому вирішив, що він не гратиме на Євро-2012", - сказав тренер.

Згідно з повідомленням, поведінка гравця бельгійського RSC Anderlecht поляка Марчіна Василевського, котрий перебував разом з С.Пешком у таксі, де останній поскандалив з водієм, не викликала застережень.

"Наступного дня після інциденту футболіст взяв участь у ранковому тренуванні. М.Василевський надалі має шанс отримати місце в команді на Євро-2012", - відзначив PZPN.

Як повідомляв УНІАН, за даними польських та німецьких ЗМІ, С.Пешко під впливом алкоголю у ніч з суботи на неділю влаштував скандал із водієм таксі, який віз його разом з М.Василевським.

Таксист після інциденту відвіз С.Пешка у відділення поліції, котра його затримала на ніч у витверезнику.

Польські ЗМІ зауважували, що 27-річний С.Пешко та 31-річний М.Василевський вважалися стовідсотовковими учасниками Національної збірної на Євро-2012.

Два роки тому Ф.Смуда вже виключав С.Пешка зі складу збірної через споживання алкоголю після матчу зі збірною Австралії у Кракові.