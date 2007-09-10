Віталій Кличко змушений скасувати бій 22 вересня

Екс-чемпіон світу з боксу серед важковаговиків Віталій КЛИЧКО змушений відтермінувати своє повернення у великий спорт, що мало відбутися 22 вересня в бою з американцем Джалілем МАККЛАЙНОМ.

Як передає “Німецька хвиля”, причиною стала травма на хребті під час тренування, після чого спортсмена прооперували в австрійській клініці в Інсбруку.

Як повідомляється, тепер В.КЛИЧКОВІ належить пройти шеститижневий курс реабілітації, після чого він знову зможе викликати Дж.МАККЛАЙНА на бій.