Автобуси з фанами Шахтаря закидали камінням

Після сьогоднішньої гри у Запоріжжі «Шахтаря» та «Металурга» в 1/4 Кубка України з футболу (0:1 на користь донеччан) колону автобусів, в яких знаходилися уболівальники «гірників», закидали камінням та іншими важкими предметами. Прес-служба донецького клубу повідомляє про постраждалих.

- Ми тільки від'їхали від стадіону, і тут на дорогу вискочили кілька уболівальників. Вони почали закидати автобуси камінням, - розповіла про те, що трапилося координатор Старобешівського шкільного фан-клубу Наталія Скорик, яка перебувала в одному з автобусів. - Слава Богу, що по нашій команді всі пасажири нахилилися. Якби цього не зробили, камінь би просто убив дитину. Ще в однієї дівчинки порізане обличчя, а в чоловіка - рука.

Як зазначають у прес-службі, постраждалим надають допомогу медики.