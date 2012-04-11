Визначилися всі півфіналісти Кубка України з футболу

Жеребкування півфіналу - завтра.

Визначилися всі півфіналісти Кубка України з футболу. Чвертьфінальні поєдинки виявилися не надто багатими на голи. У двох зустрічах доля матчу вирішувалась у додатковий час. Металург З - Шахтар 0:1 (Мхітарян 79) Арсенал - Волинь 0:1 (Майкон 104) Зоря - Металург Д 0:1 (Ідахор 108 авт.) Карпати - Чорноморець 2:1 (Гладкий 9, Авелар 71 - Бакай 83). Завтра, 12 квітня, о 14:00 в офісі Прем'єр-ліги відбудеться жеребкування 1/2 фіналу Кубка України.

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