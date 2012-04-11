Визначилися всі півфіналісти Кубка України з футболу
21:56, 11 квітня 2012Спорт
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Жеребкування півфіналу - завтра.
Минулорічний володар Кубка України донецький Шахтар свого суперника отримає завтра
Визначилися всі півфіналісти Кубка України з футболу.
Чвертьфінальні поєдинки виявилися не надто багатими на голи. У двох зустрічах доля матчу вирішувалась у додатковий час.
Металург З - Шахтар 0:1 (Мхітарян 79)
Арсенал - Волинь 0:1 (Майкон 104)
Зоря - Металург Д 0:1 (Ідахор 108 авт.)
Карпати - Чорноморець 2:1 (Гладкий 9, Авелар 71 - Бакай 83).
Завтра, 12 квітня, о 14:00 в офісі Прем'єр-ліги відбудеться жеребкування 1/2 фіналу Кубка України.
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