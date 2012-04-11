«Металіст» вимагає покарати «Дніпро» за його фанів

Про це йдеться у повідомленні, розміщеному на офіційному сайті ФК «Металіст».

«У процесі організаційної підготовки забезпечення громадського порядку та безпеки і проведення матчу в Дніпропетровську були допущені грубі порушення вимог Регламенту всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів «Прем'єр-ліги» сезону 2011/2012 рр., які суттєво вплинули на забезпечення належного громадського порядку, комфорту глядачів та безпеки проведення матчу (як до, так і під час і після матчу)», - йдеться у заяві.

Як зазначають автори заяви, «зухвалі та агресивні дії, спрямовані проти гостей міста, почалися задовго до матчу і виявилися в побитті акредитованого на матч журналіста Данілічева Андрія, який в результаті нападу вболівальників ФК «Дніпро» отримав черепно-мозкову травму і перебуває в лікувальному закладі».

Крім того, йдеться у заяві, «піддавалася нападу і переслідуванню» та «зовсім не була допущена на трибуну стадіону організована група вболівальників «Металіст» у кількості 427 осіб». У день матчу колона автобусів з харківськими уболівальниками була зупинена міліцією та загоном «Беркут» і спрямована у бік Запоріжжя. Глядачі змогли пройти на стадіон лише о 19.40 (початок матчу - о 19.00) і розміститися на трибуні у перерві матчу, «що позбавило підтримки команду».

У порушення Регламенту змагань, зазначають автори заяви, «клуб-господар поля не зміг гарантувати безпеку «Металіста» у період перебування у Дніпропетровську, у зв'язку з чим клуб був змушений прибути в місто лише за 4 години до початку матчу, а не як планувалося, на день раніше». Крім того, клуб-господар поля «не запобіг актам расизму, вандалізму і хуліганського поводження вболівальників «Дніпра» до, під час і після матчу», на табло транслювалися сюжети, які викликали «масовий психоз і агресивну поведінку глядачів».

У заяві наголошується, що уболівальники футбольного клубу-господаря неодноразово і масово використовували заборонені предмети - запальнички, монети, пляшки, термос тощо - і кидалися у штрафний майданчик і площину воріт «Металіста».

«Усе це у своїй сукупності створювало вкрай недоброзичливу, агресивну по відношенню до клубу гостей, до його офіційних представників, футболістів і вболівальників обстановку з наміром психологічно тиснути і вплинути на результат матчу», - йдеться у заяві.

У ній зазначається також, що «після закінчення матчу вболівальники «Дніпра» у кількості понад 300 осіб вторглися в ігрову зону і намагалися прорвати кордон стюардів і співробітників міліції для здійснення хуліганських дій у секторах, де знаходилися уболівальники гостей. Інша група в кількості 3000 осіб прорвалася до будівлі, у якій розташовуються роздягальні футболістів, прес-центр, скай-бокси для VIP-персон, блокувала виїзд зі стоянок автотранспорту, використовуючи при цьому пляшки із запальною сумішшю, різні піротехнічні вироби, била громадян і перевертала автомобілі. В результаті актів вандалізму, хуліганства та масових заворушень команда ФК «Металіст» змушена була більше двох годин знаходитися в роздягальні і не могла своєчасно покинути стадіон».

За даними авторів заяви, «більшість таких же порушень і вищевикладених обставин мали місце до, під час і після матчу молодіжних складів «Дніпро» - «Металіст» у Новомосковську Дніпропетровської області 08.04.2012 р.».

Враховуючи вищевикладене, керівництво ФК «Металіст» просить ФФУ «прийняти до розгляду цю заяву і винести рішення згідно з Дисциплінарними правилами ФФУ».

За інформацією прес-служби ФК «Металіст», заява клубу зареєстрована у Федерації футболу України.