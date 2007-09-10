Блохін: футболісти повинні бути відповідальними, а не дурня на полі клеїти

На прес-конференції, що відбулася по закінченні зустрічі зі збірною Грузії, головний тренер національної команди України Олег Блохін відповів на численні запитання українських та грузинських журналістів. Наставник «синьо-жовтих» зазначив, що провина за результат лежить повністю на ньому. Дісталося й гравцям, котрі, на його думку, не виконали настанови тренерського штабу, повідомляє офіційний сайт ФФУ.

«За результат відповідаю тільки я, – сказав Блохін. – Ніхто з мене не знімає провини за нічийний рахунок, котрий нас аж ніяк не влаштовує. Але гравці не мають жодного права робити такі помилки, які ми побачили в цьому матчі. Навіть у дитячих школах не припускаються подібних промахів. Футболісти повинні з відповідальністю ставитися до своєї справи, а не дурня на полі клеїти».

Тренер українців попередив: якщо у когось із підлеглих немає мотивації – треба сказати про це зараз і надалі не приїжджати до збірної. В такому разі він краще залучатиме до лав національної команди молодь, як це роблять ті ж грузини. «Поставлю, скажімо, Кравченка, Гладкого та Чигринського, тоді їхні можливі помилки можна буде пояснити віком і браком досвіду. В складі збірної Грузії в другому таймі вийшли 16-річний Кенія, 18-річний Сірадзе. А в мене півкоманди виступали на чемпіонаті світу і зараз припускаються таких ляпів!» – не приховував емоцій Блохін.

На запитання, чи відбудуться зміни в складі українців у матчі 12 вересня проти Італії, наставник відреагував дуже різко: «А кого я маю міняти? От ви завжди мені пропонуєте своїх кандидатів на місце в «основі». Я вже стомився від цього. Сідайте на моє місце, а я буду вам казати, кого ставити, а кого – ні. Блохін – не та людина, якій можна диктувати умови. Я не можу зараз відповісти на ваше запитання. Потрібно переглянути запис сьогоднішньої зустрічі, проаналізувати. Лише після цього я дам відповідь».

Керманич «синьо-жовтих» вважає, що його команда в протистоянні з грузинами виконала завдання на гру лише на 80 відсотків. За його словами, гравці дотримувалися плану тільки перші двадцять хвилин. Після голу збірна України відійшла до власних воріт, надавши таким чином простір своїм опонентам, які дуже добре володіють м’ячем.

Наприкінці тренера запитали про його думку стосовно перспектив збірної України в цьому відбірному циклі. Адже один з прямих конкурентів – Шотландія – свій поєдинок проти литовців виграла з рахунком 3:1, збільшивши відрив. «Давайте спочатку зіграємо з Італією, а вже потім будемо говорити про наші шанси. Не забувайте, що ми маємо матч у запасі та ще зустрінемося з тими ж шотландцями. Я – оптиміст, тому вірю, що не все втрачено», – підсумував наставник українців.