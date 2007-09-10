Кличка терміново прооперували

У неділю українському боксеру Віталію Кличку була зроблена термінова операція на хребті.

Як повідомляють джерела "Української правди", операція була проведена в австрійському місті Інсбрук.

Причиною операції стало те, що в Кличка після тренування вилетів диск у хребті, у результаті чого в нього був защемлений нерв.

Раніше анонсувалося про проведення 22 вересня в Мюнхені бою Кличка з американським боксером Джамілем Макклайном.