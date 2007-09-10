На дитячий турнір з регбі приїдуть команди з Росії, Білорусі, Польщі
06:20, 10 вересня 2007Спорт
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Матчі проходитимуть з 14 до 16 вересня
14-16 вересня у Житомирі відбудеться І-ий Міжнародний дитячий турнір з регбі на Кубок голови облдержадміністрації.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської облдержадміністрації, ініціатором дитячого турніру виступив керівник Житомирської ОДА Юрій ПАВЛЕНКО з нагоди 70-річчя області.
У турнірі візьмуть участь юні спортсмени з Росії, Білорусі, Польщі та України. Змагання відбуватимуться на базі Житомирського військового інституту радіоелектроніки ім. С.П.Корольова. Турнір проводиться з метою відродження традицій ігрових видів спорту.
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