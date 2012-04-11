УЄФА: ніхто не вірив, що Східна Європа в змозі провести Євро

Як повідомляє Інформаційний центр «Україна-2012», про це заявив операційний директор УЄФА Мартін Каллен в інтерв’ю виданню «Российская газета».

За його словами, україно-польський турнір побив усі рекорди щодо інтересу до придбання перепусток на футбольні поєдинки, адже одних тільки заявок на них було понад 12 мільйонів.

«Вільних місць не буде на жодній арені Євро-2012. Є цифри, які кажуть, що всі квитки на чемпіонат продані. Можна закривати цю тему, і власне переходити до футболу. Цей чемпіонат стане знаковим. Ніколи ще в історії європейського футболу ми не стикалися з такою увагою до Євро», – відзначив М.Каллен.

Він повідомив, що найбільш активними під час квиткових кампаній були вболівальники з двох приймаючих країн, Англії, Нідерландів та Швеції, яким і дісталося найбільше перепусток на матчі майбутньої континентальної першості. Операційний директор УЄФА також підкреслив, що Європейський футбольний союз навмисно затягує з розсилкою квитків, які матимуть декілька ступенів захисту від підробок.

«Офіційна презентація пройде одночасно в Києві та Варшаві 23 квітня. Нові квитки будуть мати кілька ступенів захисту – більше п’яти, а адресну розсилку для фанатів ми почнемо дуже скоро і після 10 травня всі, хто купив квитки, отримають їх поштою. Запевняю вас, що таким чином всі вболівальники гарантовано отримають свої квитки до початку турніру, а ті аферисти, які захочуть поживитися на фальшивках, навряд чи встигнуть створити щось схоже за такий короткий термін», – пояснив М.Каллен.

Він також відзначив зусилля України і Польщі, яких ці дві країни доклали у підготовці до турніру. «Ніхто не вірив, що Східна Європа в змозі провести Євро. Але Польща і України впоралися і вирішили всі основні проблеми, вони разом йшли вперед і вчасно довели до розуму всю інфраструктуру, арени. Немає сумнівів, що чемпіонат вийде особливим. Його запам’ятають надовго», – переконаний директор Євро-2012.