Збірна Нігерії з футболу стала чемпіоном світу, вигравши в іспанців

Збірна Нігерії з футболу переграла у фіналі чемпіонату світу серед юнаків до 17 років, що проходив у Південній Кореї, в неділю, 9 вересня, команду Іспанії в серії післяматчевих пенальті.

Основний і додатковий час матчу закінчився з рахунком 0:0, попри велику кількість гольових моментів. У післяматчевій серії пенальті Нігерія виграли з рахунком 3:0. Два 11-метрові удари узяв воротар африканської команди Оладеле Ажібойє. Нігерія натомість упевнено реалізувала три своїх спроби.

Бронзові медалі в протистоянні збірних Німеччини і Гани виграли німці з рахунком 2:1.