Буряк пішов з «Олександрії»
09:56, 10 квітня 2012Спорт
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Керманич "Олександрії" Леонід Буряк припинив співпрацю з клубом за згодою сторін.
|Буряк припинив співпрацю з клубом
Відтак, до кінця поточного чемпіонату України обов`язки головного тренера клубу виконуватиме Андрій Купцов.
Зазначимо, що він вже дебютував на цій посаді, вивівши олександрійців на матч 26-го туру Прем`єр-ліги проти "Кривбасу". Гра завершилася сенсаційною перемогою "Олександрії" з рахунком 2:1. І таким чином клуб зумів піднятися з дна турнірної таблиці.
Нагадаємо, що Буряк очолив "Олександрію" взимку та за п`ять матчів на чолі клубу здобув три нічиї та дві поразки.
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