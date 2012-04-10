Буряк пішов з «Олександрії»

Про це "Проспорту " повідомили у прес-службі "Олександрії".

Відтак, до кінця поточного чемпіонату України обов`язки головного тренера клубу виконуватиме Андрій Купцов.

Зазначимо, що він вже дебютував на цій посаді, вивівши олександрійців на матч 26-го туру Прем`єр-ліги проти "Кривбасу". Гра завершилася сенсаційною перемогою "Олександрії" з рахунком 2:1. І таким чином клуб зумів піднятися з дна турнірної таблиці.

Нагадаємо, що Буряк очолив "Олександрію" взимку та за п`ять матчів на чолі клубу здобув три нічиї та дві поразки.