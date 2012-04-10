Польські футболісти через п'яний конфлікт вилетіли із збірної

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це тренер національної збірної заявив польському порталу interia.pl, коментуючи повідомлення про «п’яний» конфлікт двох польських футболістів з водієм таксі у суботу, 7 квітня.

«Чи можна себе так вести, маючи перед собою такий захід як Євро-2012? Обох викреслюю із списку учасників збірної чемпіонату. Немає шансів, аби вони опинилися в її складі», - сказав тренер.

Водночас, за даними польських медіа, остаточне рішення в цій справі тренер може прийняти після того, як повернеться з Німеччини 12 квітня.

«На сьогодні немає мови про виключення зі збірної Славка Пешка та Марчіна Василевського», - сказав порталу onet.pl представник Національної збірної Томаш Жонса.

Представник С.Пешка заявив газеті Sport.pl, що насправді подія, учасником якої стали польські футболісти, виглядала зовсім по-іншому, ніж подали це німецькі газети.

Він відмовився її озвучити, заявивши, що правда, коли стане відомою, «стане шоком».

За даними німецької газети Koelner Stadt-Anzeiger, двоє польських футболістів під впливом алкоголю влаштували конфлікт із таксистом. С.Пешка затримала німецька поліція і цілу ніч він провів у витверезнику.

27-річний С.Пешко та 31-річний М.Василевський вважалися стовідсотовковими учасниками Національної збірної.