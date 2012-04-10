Польські футболісти через п'яний конфлікт вилетіли із збірної
Тренер національної збірної Польщі Францішек Смуда заявив про намір виключити із складу команди двох футболістів, які стали учасниками алкогольного скандалу.
Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це тренер національної збірної заявив польському порталу interia.pl, коментуючи повідомлення про «п’яний» конфлікт двох польських футболістів з водієм таксі у суботу, 7 квітня.
«Чи можна себе так вести, маючи перед собою такий захід як Євро-2012? Обох викреслюю із списку учасників збірної чемпіонату. Немає шансів, аби вони опинилися в її складі», - сказав тренер.
Водночас, за даними польських медіа, остаточне рішення в цій справі тренер може прийняти після того, як повернеться з Німеччини 12 квітня.
«На сьогодні немає мови про виключення зі збірної Славка Пешка та Марчіна Василевського», - сказав порталу onet.pl представник Національної збірної Томаш Жонса.
Представник С.Пешка заявив газеті Sport.pl, що насправді подія, учасником якої стали польські футболісти, виглядала зовсім по-іншому, ніж подали це німецькі газети.
Він відмовився її озвучити, заявивши, що правда, коли стане відомою, «стане шоком».
За даними німецької газети Koelner Stadt-Anzeiger, двоє польських футболістів під впливом алкоголю влаштували конфлікт із таксистом. С.Пешка затримала німецька поліція і цілу ніч він провів у витверезнику.
27-річний С.Пешко та 31-річний М.Василевський вважалися стовідсотовковими учасниками Національної збірної.