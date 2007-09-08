Закінчився футбольний матч Грузія - Україна
19:56, 08 вересня 2007Спорт
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Триває відбірковий турнір Євро-2008
Збірна України не зуміла втримати переможний рахунок у матчі відбіркового турніру Євро-2008 зі збірною Грузії.
Після швидкого голу на 7 хвилині ( з подачі кутового забив Олег Шелаєв) українці майже весь час диктували суперникам свою гру. Однак наприкінці матчу пропустили гол: після розіграшу кутового забив Селадзе. Рахунок матчу: 1:1.
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