Закінчився футбольний матч Грузія - Україна

Збірна України не зуміла втримати переможний рахунок у матчі відбіркового турніру Євро-2008 зі збірною Грузії.

Після швидкого голу на 7 хвилині ( з подачі кутового забив Олег Шелаєв) українці майже весь час диктували суперникам свою гру. Однак наприкінці матчу пропустили гол: після розіграшу кутового забив Селадзе. Рахунок матчу: 1:1.