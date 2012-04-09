Завтра на Донбас Арені будуть відпрацьовувати «сутичку між секторами»
Зображати розлючених уболівальників будуть більш як 300 статистів.
Завтра в Донецьку на стадіоні «Донбас Арена» в рамках підготовки до Чемпіонату Європи з футболу 2012 року пройдуть тактико-спеціальні навчання із запобігання груповим порушенням громадського порядку під час футбольних матчів.
Про це УНІАН повідомили у Відділі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області.
На навчаннях відпрацьовуватимуться дії співробітників міліції, МНС і служб стадіону.
Відпрацьовуватиметься епізод, коли виникає сутичка між секторами уболівальників, і деякі правопорушники під час матчу вибігають на футбольне поле. Зображати розлючених уболівальників будуть більш як 300 статистів з числа курсантів Донецького юридичного інституту і працівників міліції.